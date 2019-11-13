Labaro Viola

"La storia continua, tornate a guardare il baseball" L'addio social ai Galaxy di Ibra..

Di seguito riportiamo la traduzione del post apparso sul profilo Instagram di Zlatan Ibrahimovic, nel quale da' l'addio ufficiale al suo club. Ancora non si sa la prossima tappa della carriera del cam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 00:19
"La storia continua, tornate a guardare il baseball" L'addio social ai Galaxy di Ibra.. -
News
Ibrahimovic
Condividi

Di seguito riportiamo la traduzione del post apparso sul profilo Instagram di Zlatan Ibrahimovic, nel quale da' l'addio ufficiale al suo club. Ancora non si sa la prossima tappa della carriera del campione..

"Grazie Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire vivo nuovamente. Ai tifosi: avete voluto Zlatan, vi ho dato Zlatan. Non c'è di che. La storia continua... ora tornate a guardare il baseball".

Ecco la foto:

"La storia continua, tornate a guardare il baseball" L'addio social ai Galaxy di Ibra..

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok