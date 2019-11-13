"La storia continua, tornate a guardare il baseball" L'addio social ai Galaxy di Ibra..
Di seguito riportiamo la traduzione del post apparso sul profilo Instagram di Zlatan Ibrahimovic, nel quale da' l'addio ufficiale al suo club. Ancora non si sa la prossima tappa della carriera del cam...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 00:19
Di seguito riportiamo la traduzione del post apparso sul profilo Instagram di Zlatan Ibrahimovic, nel quale da' l'addio ufficiale al suo club. Ancora non si sa la prossima tappa della carriera del campione..
"Grazie Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire vivo nuovamente. Ai tifosi: avete voluto Zlatan, vi ho dato Zlatan. Non c'è di che. La storia continua... ora tornate a guardare il baseball".
Ecco la foto: