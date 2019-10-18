"Non so se Chiesa voglia restare. Ibra e De Rossi non li vogliamo. Volevamo Balotelli"
In occasione del rinnovo di contratto di Venuti, ha parlato in conferenza stampa anche il direttore sportivo Daniele Pradè, queste le sue parole:"Sono contentissimo di essere qui con Lorenzo e che lui...
In occasione del rinnovo di contratto di Venuti, ha parlato in conferenza stampa anche il direttore sportivo Daniele Pradè, queste le sue parole:
"Sono contentissimo di essere qui con Lorenzo e che lui sia con noi. L'identità fa la differenza. Con lui sono stato chiaro fin dall'inizio: "Giocati le tue chance". Lui aveva un'altra squadra che lo voleva ma sapeva che questa era casa sua. Sono contentissimo che sia rimasto e sono convinto che avrà il suo spazio. Sono contento che abbia prolungato e abbia scelto la strada della Fiorentina"
Ci può dire i dettagli del rinnovo?
"Il contratto è di quattro anni con una base fissa e una base fortemente meritocratica. Ha bonus importanti in base a come farà durante la stagione".
I prossimi rinnovi saranno quelli di Ranieri e Sottil?
"Presto rinnoveremo anche con loro, siamo vicini. Ci vuole solo il tempo di organizzarli".
Qual è lo stato del rinnovo di Chiesa?
"Siamo sempre stati chiari su Federico. Siamo contenti di ciò che sta facendo e del suo modo di comportarsi. Ci saranno tempi e modi per metterci seduti. Non è questo il momento".
Può diventare il futuro della Fiorentina?
"Io lo spero e spero che lo pensi anche lui. Vedremo insieme. Non posso assolutamente dire che oggi non sia così. Dobbiamo capire le motivazioni e la voglia di Federico. Sarà lui a deciderlo e a dirlo. Non bisogna parlare in modo ipocrita. Le cose si fanno sempre in due. Oggi però il titolo è su Venuti che ha meritato questo rinnovo".
Prestito o permanenza: cosa fare con i giovani?
"Finché non ci sono le seconde squadre devi essere bravo e fortunato a mandare i giovani nelle squadre giuste. Quelli che abbiamo in rosa per il momento vogliamo crescerli con noi e poi analizzeremo cosa fare nel tempo. Il nostro obiettivo è quelli di averli con noi. A gennaio manca ancora un sacco di tempo, vediamo cosa succede. Lorenzo comunque a gennaio non si muove"
Ibrahimovic e De Rossi?
"Sono due situazioni che non hanno più un senso tecnico. Non rientrano nelle nostre teste".
Balotelli?
"E' un calciatore forte e c'è sempre interesse per i calciatori forti, però adesso è un giocatore del Brescia".
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