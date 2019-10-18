"Non so se Chiesa voglia restare. Ibra e De Rossi non li vogliamo. Volevamo Balotelli"

In occasione del rinnovo di contratto di Venuti, ha parlato in conferenza stampa anche il direttore sportivo Daniele Pradè, queste le sue parole:"Sono contentissimo di essere qui con Lorenzo e che lui...

In occasione del rinnovo di contratto di Venuti, ha parlato in conferenza stampa anche il direttore sportivo Daniele Pradè, queste le sue parole:

"Sono contentissimo di essere qui con Lorenzo e che lui sia con noi. L'identità fa la differenza. Con lui sono stato chiaro fin dall'inizio: "Giocati le tue chance". Lui aveva un'altra squadra che lo voleva ma sapeva che questa era casa sua. Sono contentissimo che sia rimasto e sono convinto che avrà il suo spazio. Sono contento che abbia prolungato e abbia scelto la strada della Fiorentina"

Ci può dire i dettagli del rinnovo?

"Il contratto è di quattro anni con una base fissa e una base fortemente meritocratica. Ha bonus importanti in base a come farà durante la stagione".

I prossimi rinnovi saranno quelli di Ranieri e Sottil?

"Presto rinnoveremo anche con loro, siamo vicini. Ci vuole solo il tempo di organizzarli".

Qual è lo stato del rinnovo di Chiesa?

"Siamo sempre stati chiari su Federico. Siamo contenti di ciò che sta facendo e del suo modo di comportarsi. Ci saranno tempi e modi per metterci seduti. Non è questo il momento".

Può diventare il futuro della Fiorentina?

"Io lo spero e spero che lo pensi anche lui. Vedremo insieme. Non posso assolutamente dire che oggi non sia così. Dobbiamo capire le motivazioni e la voglia di Federico. Sarà lui a deciderlo e a dirlo. Non bisogna parlare in modo ipocrita. Le cose si fanno sempre in due. Oggi però il titolo è su Venuti che ha meritato questo rinnovo".

Prestito o permanenza: cosa fare con i giovani?

"Finché non ci sono le seconde squadre devi essere bravo e fortunato a mandare i giovani nelle squadre giuste. Quelli che abbiamo in rosa per il momento vogliamo crescerli con noi e poi analizzeremo cosa fare nel tempo. Il nostro obiettivo è quelli di averli con noi. A gennaio manca ancora un sacco di tempo, vediamo cosa succede. Lorenzo comunque a gennaio non si muove"

Ibrahimovic e De Rossi?

"Sono due situazioni che non hanno più un senso tecnico. Non rientrano nelle nostre teste".

Balotelli?

"E' un calciatore forte e c'è sempre interesse per i calciatori forti, però adesso è un giocatore del Brescia".

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