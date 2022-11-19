Continua la carriera da cabarettista di Ibrahimovic, lunedi condurrà Striscia La Notizia

Dopo Sanremo Zlatan Ibrahimovic torna in televisione, lunedi sbarca in Mediaset dopo essere stati in Rai con Amadeus

Lunedì 21 novembre dietro il bancone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) arriva un conduttore d’eccezione: Zlatan Ibrahimovic. Il campione del Milan sarà per una sera al “centro dell’attacco” del tg satirico di Antonio Ricci, con ai lati Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Nei giorni scorsi, l’attaccante svedese (che dovrebbe rientrare in campo a gennaio dopo l’operazione della scorsa estate) è tornato a parlare del Milan e del suo futuro: “Perché non dobbiamo crederci? Ci crediamo sempre”, aveva risposto in un’intervista a Sky, in occasione del Globe Soccer Awards, risponde così ad una domanda sulla possibilità di vincere lo scudetto per il Milan. Non solo campionato, perché Ibra è convinto che i rossoneri possano qualificarsi in Champions League. “La Champions è sempre difficile. Sarà una partita aperta, non c’è un favorito. Devi stare bene quando arriva il momento”, ha spiegato l’attaccante. Ibra spera di poter dare il suo contratto nella seconda parte della stagione.

“Ho tanta voglia. Sto bene, sto meglio. Lavoro, lavoro e speriamo torni indietro qualcosa. Questo campionato è un po’ differente, nella prima parte di stagione non potevo esserci, spero di sì nella seconda. La squadra è cresciuta tanto da quando sono arrivato. Sta facendo bene, il Napoli sta facendo meglio e si vede dalla classifica. Ma la seconda parte è più importante della prima”. Lo scrive Calcio e Finanza

LE PAROLE DI NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/parla-nico-gonzalez-penso-che-devo-continuare-con-la-fiorentina-vediamo-come-continuo/193128/