Il Milan pareggia a Udine, adesso la Fiorentina è a meno 9 punti dai rossoneri primi in classifica

Vincere per allungare in classifica e dimenticare l’eliminazione dalla Champions: sono queste le motivazioni con cui il Milan è sceso in campo ad Udine. Vincere per dare dimostrazione che il cambio in panchina è servito per la svolta: questa la benzina nel motore della nuova Udinese di Cioffi.

La gara prende subito velocità, con il Milan che gestisce di più la sfera e i padroni di casa che pressano in avanti e ripartono in velocità. Una conclusione di Ibrahimovic al volo su palla filtrante e una a rientrare dalla sinistra di Deulofeu sono le prime occasioni del match fino al 17’ quando arriva il vantaggio dell’Udinese con Beto. Il portoghese insacca dopo essere scappato in solitaria verso Maignan dopo che il pressing dei centrocampisti aveva portato all’errore la mediana rossonera. Ripreso il match è subito tornato a pressare in avanti, mancando però nell’ultimo passaggio. Ibra, infatti, spesso è costretto ad abbassarsi per trovare spazi e palloni giocabili. I rossoneri si dimostrano troppo piatti per trovare i movimenti giusti per entrare con pericolosità nell’area avversaria.

La ripresa inizia con un Milan che cambia tre giocatori: dentro Kessie, Tonali e Messias al posto di Bennacer, Bakayoko e Krunic. Le scelte di Pioli si fanno subito sentire, con la squadra rossonera più ficcante nelle sue iniziative offensive fin dai primi minuti. La foga di Romagnoli &C. però lascia spazio anche alle iniziative dell’Udinese che arrivano spesso nei pressi dell’are avversario. Al 58’ occasionissima per il pareggio del Milan con Messias che salta Udogie con un tunnel per mettere palla in area per Brahim Diaz che dal limite, però, svirgola completamente la conclusione.

Al 64’ anche l’Udinese si fa vedere in avanti sugli sviluppi di un calcio di punizione: Perez colpisce liberissimo di testa recapitando la sfera fra le mani di Maignan. Ancora Ibra al 66’ che con un colpo di testa sfiora il pareggio e il palo alla destra di Silvestri. Al 73’ pericolossimo, invece, Molina per i padroni di casa che dopo un’inserimento di 60 metri calcia in porta senza fortuna. All’81’ Beto ad un passo dal raddoppio: sfrutta un pallone vagante per scattare verso la porta nonostante il pressing di due avversari. La conclusione esce fuori di un soffio.

Al 91’ poi arriva il pareggio del Milan con Zlatan Ibrahimović. Sull’ultimo pallone giocabile del match lo svedese butta dentro di mezza rovesciata sulla spizzata di Maldini dopo il cross di Castillejo. Alla fine arriva un punto per parte. Decisamente più prezioso per l’Udinese che per il Milan che frena la corsa verso lo scudetto. La cronaca di TMW

