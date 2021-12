Pradè: “Raggiunte le stesse vittorie di tutto lo scorso anno. Abbiamo sbagliato solo Venezia”

Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato dopo Fiorentina-Salernitana ai microfoni ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole

“Partita che magari vedendo il risultato può far pensare che è stata facile ma non è stato cosi, bravi ai ragazzi e a Italiano per come l’hanno interpretata. Adesso piedi per terra e pensare partita dopo partita, grazie ai tifosi al Franchi abbiamo qualcosa in più. Mercoledi giochiamo in Coppa Italia, ci teniamo tantissimo, ci tiene tanto anche Commisso, contro il Benevento è una partita importante a cui dobbiamo prepararci bene. Lo scorso anno 30 punti il 3 aprile? Non ci voglio pensare, i numeri parlano chiaro, abbiamo raggiunto il numero di vittorie dello scorso anno. Ho sentito Commisso, è carico e contento. L’unica gara non interpretata nella maniera giusta è stata quella contro il Venezia, nel resto delle partite giocate abbiamo avuto chiara la nostra identità”

