Niente Bologna per Ibrahimovic, Sabatini: "Ha fatto altre scelte, non è stata questione di soldi"

Niente Bologna per Zlatan Ibrahimovic: il direttore sportivo Walter Sabatini ha spento il sogno dei rossoblù, con le seguenti dichiarazioni durante una visita al Museo del Bologna FC a Villa delle Ros...

Niente Bologna per Zlatan Ibrahimovic: il direttore sportivo Walter Sabatini ha spento il sogno dei rossoblù, con le seguenti dichiarazioni durante una visita al Museo del Bologna FC a Villa delle Rose, nelle vicinanze dello stadio Dall’Ara: "Ibrahimovic non verrà a Bologna. Con lui abbiamo vissuto solo una bella suggestione. Ha fatto altre scelte professionali più che legittime dal suo punto di vista.

Poi continua:"Il Bologna non ha mai avuto un ruolo specifico, siamo stati alla finestra e nulla di più. Tutto è nato per il rapporto personale che lega Ibra a Mihajlovic. Ci tengo a sottolineare che non si è trattato di un fatto di soldi. Se fosse stata una questione economica il nostro proprietario Saputo si sarebbe seduto volentieri al tavolo della trattativa con animo molto competitivo".

Nonostante i contatti diretti con il tecnico Sinisa Mihajlovic, lo svedese ha fatto altre scelte. L'annuncio arriva direttamente dal ds dei felsinei: rimangano quindi in corsa Milan e Napoli, Ibra può comunque venire in Italia. Nei prossimi giorni la scelta definitiva.

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