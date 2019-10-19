Calamai: "Non serve Ibrahimovic, il titolare è Chiesa. Boateng può essere un’arma importante"

Il giornalista Calamai è stato intervistato a Radio Bruno: "Temo molto Balotelli. Nella Fiorentina c’è chi ha detto sì su di lui e chi no. Il problema del centravanti è stato risolto con Federico Chie...

Il giornalista Calamai è stato intervistato a Radio Bruno: "Temo molto Balotelli. Nella Fiorentina c’è chi ha detto sì su di lui e chi no. Il problema del centravanti è stato risolto con Federico Chiesa e ancora non l’abbiamo capito al cento per cento. Non serve Ibrahimovic, il titolare è Chiesa. Pian piano Montella metterà Pedro e Vlahovic. Un applauso a Boateng, mi dicono si sta allenando bene. Si sta mettendo in gioco. Con l’arrivo dei campi pesanti, Boateng può essere un’arma importante".