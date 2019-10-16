De Rossi e Ibrahimovic obiettivi della Fiorentina a gennaio? Tutto falso, la società ha altri obiettivi

di Flavio OgnissantiQuesta mattina ci siamo svegliati con la notizia della Nazione che annunciava come la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Zlatan Ibrahimovic e Daniele De Rossi per il mercato di...

di Flavio Ognissanti

Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia della Nazione che annunciava come la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Zlatan Ibrahimovic e Daniele De Rossi per il mercato di gennaio, veri e propri obiettivi di mercato secondo il quotidian.

Putroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, non sono loro i giocatori che la società viola sta osservando e seguendo per la prossima sessione di mercato. I due profili non interessano in nessun modo. Daniele De Rossi, che a giugno era stato vicinissimo all'arrivo a Firenze, dopo il duplice acquisto di Badelj e Pulgar non interessa più. A gennaio si cercano profili non avanti con l'età per dare valide alternative ai titolari.