Commisso su Ibrahimovic: "Parlate con Pradè e Barone ma ha 38 anni e devo pensare allo spogliatoio"
Il nome di Zlatan Ibrahimovic continua a circolare per molti club italiani e nella sua conferenza stampa di oggi ne ha parlato anche Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: "Prima bisogna parlare...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 18:05
Il nome di Zlatan Ibrahimovic continua a circolare per molti club italiani e nella sua conferenza stampa di oggi ne ha parlato anche Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: "Prima bisogna parlare con Montella, Barone e Pradè. Ha 38 anni e dovrei considerare lo spogliatoio".
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