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Commisso su Ibrahimovic: "Parlate con Pradè e Barone ma ha 38 anni e devo pensare allo spogliatoio"

Il nome di Zlatan Ibrahimovic continua a circolare per molti club italiani e nella sua conferenza stampa di oggi ne ha parlato anche Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: "Prima bisogna parlare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 18:05
Commisso su Ibrahimovic: "Parlate con Pradè e Barone ma ha 38 anni e devo pensare allo spogliatoio" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il nome di Zlatan Ibrahimovic continua a circolare per molti club italiani e nella sua conferenza stampa di oggi ne ha parlato anche Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: "Prima bisogna parlare con Montella, Barone e Pradè. Ha 38 anni e dovrei considerare lo spogliatoio".

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