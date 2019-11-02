Commisso su Ibrahimovic: "Parlate con Pradè e Barone ma ha 38 anni e devo pensare allo spogliatoio"

Il nome di Zlatan Ibrahimovic continua a circolare per molti club italiani e nella sua conferenza stampa di oggi ne ha parlato anche Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: "Prima bisogna parlare...

Il nome di Zlatan Ibrahimovic continua a circolare per molti club italiani e nella sua conferenza stampa di oggi ne ha parlato anche Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: "Prima bisogna parlare con Montella, Barone e Pradè. Ha 38 anni e dovrei considerare lo spogliatoio".

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