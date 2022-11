Furia Ibrahimovic contro Alciato a bordo campo: “Non devi andare in giro a parlare di me”

La vittoria e la qualificazione agli ottavi di Champions League è un regalo anche per lui, che potrà tornare a giocare solo nel 2023. Sicuramente vorrà essere inserito in lista e dare il suo contributo anche nella massima competizione europea per club. La sua carriera è agli sgoccioli e non va escluso il ritiro a fine stagione, però non bisogna darlo per scontato. Ha abituato a sorprendere.

A inizio ottobre il giornalista Alessandro Alciato, intervenuto a Prime Video prima di Chelsea-Milan, aveva spiegato che il mese di dicembre sarà decisivo e che se la fase di recupero non dovesse andare avanti nel verso giusto ci sarebbe la possibilità di un ritiro immediato per Ibrahimovic.

Ieri sera le telecamere di Prime Video hanno pizzicato Zlatan dire le seguenti parole: “Non andare in giro a dire che io non gioco. Non devi parlare. Se non l’hai sentito da me, non devi parlare“. Non si vede all’indirizzo di chi si stia rivolgendo. Scontato pensare che si possa trattare proprio di Alciato, presente a San Siro, però nel video circolato non viene mostrata l’identità della persona che si è presa la sfuriata dello svedese.

“e non andare in giro a parlare che io non gioco. non devi parlare! se non l’hai sentito da me non devi parlare!” pic.twitter.com/pvxXpPpylP — Sαɾα🏴 (@bintYusuf___) November 3, 2022

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI BIRAGHI