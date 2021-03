Ibrahimovic in campo contro lo United. Poi verso la maglia da titolare contro la Fiorentina

“Ibra sta bene ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe”. L’autonomia stimata del totem, appena rientrato dal terzo guaio muscolare in stagione, viaggia attorno ai 30-45 minuti, non più di un tempo insomma. Ecco perchè il piano di azione studiato in questi giorni disegnava uno scenario diverso: Zlatan avrebbe dovuto iniziare in panchina e mettere minuti nel motore a partita in corso, per poi presentarsi da titolare domenica a Firenze. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

