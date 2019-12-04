Ordine punzecchia Commisso: "Dice che Ibra è vecchio? E’ la solita storia di chi tenta di uscire con Belen e si becca il 2 di picche.."

Il noto giornalista Franco Ordine attraverso Twitter di "Tutti Convocati", trasmissione di Radio 24, ha commentato le parole di Rocco Commisso a proposito di Zlatan Ibrahimovic:"Commisso dice che Ibra...

Il noto giornalista Franco Ordine attraverso Twitter di "Tutti Convocati", trasmissione di Radio 24, ha commentato le parole di Rocco Commisso a proposito di Zlatan Ibrahimovic:

"Commisso dice che Ibra è vecchio? Ha preso Ribery che non è uno di primissimo pelo, però lo avrebbe voluto. E’ la solita storia di chi tenta di uscire con Belen, si becca il 2 di picche e poi dice che è sempre stato innamorato di Tina Pica."