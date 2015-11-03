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Notizie Franco Ordine Fiorentina

Ordine: "In estate aspettative troppo alte. Il mercato è stato deludente e Pioli non fa la differenza"

17 ottobre 2025 15:57

Ordine: "Pioli conosce bene Kessiè, il dubbio sarebbero le motivazioni e le condizioni fisiche"

18 luglio 2025 19:03

Franco Ordine attacca Commisso: "Queste cose non le dica ai tifosi della Fiorentina ma in Lega Calcio"

23 febbraio 2024 17:17

A Pressing sono tutti d'accordo sul rigore per la Fiorentina, tranne Ordine: "Coscia di Tomori impressionante"

15 novembre 2022 20:54

La rivelazione Ordine: "I procuratori di Vlahovic stanno dicendo in giro che è colpa della Juventus"

09 maggio 2022 11:54

Ordine punzecchia Commisso: "Dice che Ibra è vecchio? E’ la solita storia di chi tenta di uscire con Belen e si becca il 2 di picche.."

04 dicembre 2019 20:10

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