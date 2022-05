La rivelazione Ordine: “I procuratori di Vlahovic stanno dicendo in giro che è colpa della Juventus”

Il giornalista Franco Ordine, nel corso della trasmissione in onda su Italia Uno, Pressing, ha parlato della crisi che sta passando Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus, dopo le grandi gesta con la maglia della Fiorentina, queste le sue parole:

“Va eliminato quello che mette in giro il clan di Vlahovic parlando con i vari giornalisti, ovvero che è tutta colpa della Juventus ed è tutta la colpa della squadra, dobbiamo mettere fine a questo vizio della categoria, cioè che quando le cose vanno male è sempre colpa di qualche altro, pur trattandosi di un talento come quello di Vlahovic probabilmente non farà i progressi che ci aspettiamo. Per me è colpa del giro di Vlahovic che mette in circolo queste notizie qua.

Io vorrei farvi vedere le immagini di quando lui sta in panchina, sembra reduce da un incidente stradale, è una banale sostituzione arrivata qualche giorno prima di una finale di Coppa Italia nel quale tu dovrai giocare, vuol dire che non hai ancora capito dove si trova. Questa esagerazione ti dà l’idea che lui non è sintonizzato con la realtà”

