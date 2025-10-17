17 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:18

Ordine: “In estate aspettative troppo alte. Il mercato è stato deludente e Pioli non fa la differenza”

Ordine: “In estate aspettative troppo alte. Il mercato è stato deludente e Pioli non fa la differenza”

17 Ottobre · 15:57

Il giornalista Franco Ordine analizza il periodo in casa Viola soffermandosi su Pioli e sull'operato di Pradè

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto a Radio Sportiva per parlare di Fiorentina e del prossimo impegno dei viola contro il Milan di Allegri.

Su Pioli: “La frase di Pioli sulla Champions? Non è che la stanno rinfacciando a Pioli, è un fatto. In casa Fiorentina a inizio stagione le aspettative erano eccessive rispetto al contributo che ha dato il mercato e Pioli. Da qui in avanti cambierà molto, sia il risultato che le aspettative sul conto di questa squadra”.

Sul suo ritorno a San Siro: “Credo che Pioli accoglierà come è giusto che sia l’applauso dei milanisti. Credo che abbia gli strumenti per uscire da questo periodo buio, dovuto a problemi di costruzione della squadra e a un cambio complessivo di conduzione”.

