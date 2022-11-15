A Pressing sono tutti d'accordo sul rigore per la Fiorentina, tranne Ordine: "Coscia di Tomori impressionante"

Durante la moviola di Milan-Fiorentina è stato definito un errore il non concedere il rigore alla Fiorentina per il fallo di Tomori su Ikonè

Nel corso della trasmissione Pressing in onda su Italia Uno, sono stati analizzati gli episodi da moviola in Milan-Fiorentina, il moviolista ed ex arbitro Bergonzi ha analizzato il fallo di Tomori su Ikonè dicendo: "Tomori colpisce prima il piede sinistro di Ikonè e poi il pallone, questo era calcio di rigore per la Fiorentina". Una spiegazione che ha l'approvazione di tutti gli ospiti in studio, da Zazzaroni a Cruciani fino a Massimo Mauro e Ciccio Valenti, tutti d'accordo tranne il milanista Franco Ordine, che ha dichiarato: "Io propongo di far vedere ai giovani calciatori l'intervento di Tomori, guardate anche dal punto di vista specificatamente fisico la coscia di Tomori, il suo quadricipite è spettacolare". Una dichiarazione che trova le risate dello studio e il dissenso di tutti.

LA CLASSIFICA DEGLI ERRORI ARBITRALI

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