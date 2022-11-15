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A Pressing sono tutti d'accordo sul rigore per la Fiorentina, tranne Ordine: "Coscia di Tomori impressionante"

Durante la moviola di Milan-Fiorentina è stato definito un errore il non concedere il rigore alla Fiorentina per il fallo di Tomori su Ikonè

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2022 20:54
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A Pressing sono tutti d'accordo sul rigore per la Fiorentina, tranne Ordine: "Coscia di Tomori impressionante"

Nel corso della trasmissione Pressing in onda su Italia Uno, sono stati analizzati gli episodi da moviola in Milan-Fiorentina, il moviolista ed ex arbitro Bergonzi ha analizzato il fallo di Tomori su Ikonè dicendo: "Tomori colpisce prima il piede sinistro di Ikonè e poi il pallone, questo era calcio di rigore per la Fiorentina". Una spiegazione che ha l'approvazione di tutti gli ospiti in studio, da Zazzaroni a Cruciani fino a Massimo Mauro e Ciccio Valenti, tutti d'accordo tranne il milanista Franco Ordine, che ha dichiarato: "Io propongo di far vedere ai giovani calciatori l'intervento di Tomori, guardate anche dal punto di vista specificatamente fisico la coscia di Tomori, il suo quadricipite è spettacolare". Una dichiarazione che trova le risate dello studio e il dissenso di tutti.

LA CLASSIFICA DEGLI ERRORI ARBITRALI

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