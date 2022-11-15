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La classifica degli errori arbitrali in serie A: Fiorentina la più penalizzata, Milan e Atalanta le più favorite

I gravi torti arbitrali contro la Fiorentina stanno cambiando la classifica della squadra viola, vediamo quanti punti sono stati persi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2022 19:38
La classifica degli errori arbitrali in serie A: Fiorentina la più penalizzata, Milan e Atalanta le più favorite -
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il portale Calciomercato.com ha, come ogni settimana, aggiorna la classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri. In questo turno, l'ex arbitro Massimo Chiesa, nostro storico opinionista, ha rimandato Sozza in Milan-Fiorentina e Rapuano in Roma-Torino. Promosso, invece, Massa nella vittoria della Juve sulla Lazio: è lui il miglior arbitro della giornata.

IL REGOLAMENTO

Gol ingiustamente annullato: 3 se influente, 1 se non influente
Gol ingiustamente assegnato: 3 se influente, 1 se non influente
Rigore non assegnato: 2 se influente, 1 se non influente
Rigore ingiustamente fischiato: 2 se influente, 1 se non influente
Espulsione non fischiata: 2 se influente, 1 se non influente
Espulsione ingiusta: 2 se influente, 1 se non influente
Fischio controverso decisivo (punizione o corner da cui nascono gol; ammonizioni): 1.

TUTTI GLI ERRORI GIORNATA PER GIORNATA

1a giornata: (-)Sampdoria-Atalanta(+), (+)Lecce-Inter(-), (-)Juventus-Sassuolo(+).
2a giornata: (+)Atalanta-Milan(-).
3a giornata: (+)Milan-Bologna(-).
4a giornata: (+)Roma-Monza(-), (-)Sampdoria-Lazio(+).
5a giornata: (-)Lazio-Napoli(+), (+)Udinese-Roma(-).
6a giornata: (-)Lecce-Monza(+), (+)Bologna-Fiorentina(-), (-)Juventus-Salernitana(+).
7a giornata: (-)Roma-Atalanta(+).
8a giornata: (-)Empoli-Milan(+).
9a giornata: (+)Milan-Juventus(-), (+)Salernitana-Verona(-), (+)Roma-Lecce(-).
10a giornata: (-)Atalanta-Sassuolo(+).
11a giornata: (-)Fiorentina-Inter(+), (+)Roma-Napoli(-).
12a giornata: (-)Lazio-Salernitana(+), (-)Torino-Milan(+).
13a giornata: (+)Bologna-Torino(-), (+)Monza-Verona(-).
14a giornata: (+)Napoli-Empoli(-), (-)Sassuolo-Roma(+), (+)Inter-Bologna(-).
15a giornata: (+)Milan-Fiorentina(-)

LA CLASSIFICA

ATALANTA 6
SALERNITANA 6
BOLOGNA 5
MONZA 4
MILAN 4
NAPOLI 2
ROMA 2
INTER 2
SASSUOLO 1
UDINESE 1
CREMONESE 0
SPEZIA 0
LAZIO -1
EMPOLI -2
VERONA -3
TORINO -4
JUVENTUS -5
SAMPDORIA -5
LECCE -5
FIORENTINA -7

LE PAROLE DI ANTOGNONI SU NICO GONZALEZ

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