La classifica degli errori arbitrali in serie A: Fiorentina la più penalizzata, Milan e Atalanta le più favorite
I gravi torti arbitrali contro la Fiorentina stanno cambiando la classifica della squadra viola, vediamo quanti punti sono stati persi
Il portale Calciomercato.com ha, come ogni settimana, aggiorna la classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri. In questo turno, l'ex arbitro Massimo Chiesa, nostro storico opinionista, ha rimandato Sozza in Milan-Fiorentina e Rapuano in Roma-Torino. Promosso, invece, Massa nella vittoria della Juve sulla Lazio: è lui il miglior arbitro della giornata.
IL REGOLAMENTO
Gol ingiustamente annullato: 3 se influente, 1 se non influente
Gol ingiustamente assegnato: 3 se influente, 1 se non influente
Rigore non assegnato: 2 se influente, 1 se non influente
Rigore ingiustamente fischiato: 2 se influente, 1 se non influente
Espulsione non fischiata: 2 se influente, 1 se non influente
Espulsione ingiusta: 2 se influente, 1 se non influente
Fischio controverso decisivo (punizione o corner da cui nascono gol; ammonizioni): 1.
TUTTI GLI ERRORI GIORNATA PER GIORNATA
1a giornata: (-)Sampdoria-Atalanta(+), (+)Lecce-Inter(-), (-)Juventus-Sassuolo(+).
2a giornata: (+)Atalanta-Milan(-).
3a giornata: (+)Milan-Bologna(-).
4a giornata: (+)Roma-Monza(-), (-)Sampdoria-Lazio(+).
5a giornata: (-)Lazio-Napoli(+), (+)Udinese-Roma(-).
6a giornata: (-)Lecce-Monza(+), (+)Bologna-Fiorentina(-), (-)Juventus-Salernitana(+).
7a giornata: (-)Roma-Atalanta(+).
8a giornata: (-)Empoli-Milan(+).
9a giornata: (+)Milan-Juventus(-), (+)Salernitana-Verona(-), (+)Roma-Lecce(-).
10a giornata: (-)Atalanta-Sassuolo(+).
11a giornata: (-)Fiorentina-Inter(+), (+)Roma-Napoli(-).
12a giornata: (-)Lazio-Salernitana(+), (-)Torino-Milan(+).
13a giornata: (+)Bologna-Torino(-), (+)Monza-Verona(-).
14a giornata: (+)Napoli-Empoli(-), (-)Sassuolo-Roma(+), (+)Inter-Bologna(-).
15a giornata: (+)Milan-Fiorentina(-)
LA CLASSIFICA
ATALANTA 6
SALERNITANA 6
BOLOGNA 5
MONZA 4
MILAN 4
NAPOLI 2
ROMA 2
INTER 2
SASSUOLO 1
UDINESE 1
CREMONESE 0
SPEZIA 0
LAZIO -1
EMPOLI -2
VERONA -3
TORINO -4
JUVENTUS -5
SAMPDORIA -5
LECCE -5
FIORENTINA -7
LE PAROLE DI ANTOGNONI SU NICO GONZALEZ
https://www.labaroviola.com/antognoni-non-e-daccordo-con-barone-nico-gonzalez-ha-avuto-dei-problemi-e-ora-li-sta-superando/192613/