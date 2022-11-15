Antognoni non è d'accordo con Barone: "Nico Gonzalez ha avuto dei problemi e ora li sta superando"

Giancarlo Antognoni ha così parlato del rendimento di una Fiorentina per cui la sosta arriva forse nel momento sbagliato.

Intervenuto a Coverciano alla presentazione del libro ''Coverciano, una leggenda che continua'' Giancarlo Antognoni ha parlato della Fiorentina e di come i viola giungono a questa sosta:

"Ho avuto la fortuna di iniziare qua il mio percorso che poi si è rivelato ottimale: dagli Juniores sono passato all'Under-21 fino alla Nazionale maggiore. Dal 2004 al 2016 sono stato dirigente e qua dentro si respira aria di calcio.

'Sembra impossibile che ancora gli azzurri non parteciperanno alla rassegna mondiale... ora serve tornare ai livelli di un tempo.

Giocatori distratti dal mondiale? Ogni giocatore pensa prima a giocare, poi club e Nazionale sono la stessa cosa. Non cambiano le prospettive: un calciatore non penso che si organizzi in base al fatto che poi giocherà il Mondiale. Credo che Gonzalez abbia avuto dei problemi e che adesso li stia superando, ora vedremo cosa combinerà in Qatar. Ci vedo buona fede da parte sua.

Fiorentina? E' in ripresa, ha giocato bene ultimamente e ha ottenuto punti. Il periodo è positivo peccato che ora ci sia la sosta. Per i viola forse era meglio proseguire a giocare. Speriamo che la squadra riprenda come ha finito".

BUCCHIONI NON LE MANDA A DIRE

https://www.labaroviola.com/bucchioni-con-una-squadra-importante-al-posto-della-fiorentina-sozza-sarebbe-andato-al-var/192564/