Ordine: “Pioli conosce bene Kessiè, il dubbio sarebbero le motivazioni e le condizioni fisiche”

Oggi il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della possibilità Frank Kessiè alla Fiorentina e molte altre tematiche. Ecco le sue dichiarazioni: “Fece molto bene al Milan, e quando andò via dai rossoneri per raggiungere Xavi al Barcellona lo fece solo per soldi, sapendo di trovare poco spazio. Dopo è andato in Arabia a guadagnare. Kessiè alla Fiorentina sarebbe da valutare in base agli incastri con gli altri centrocampisti”

Sul Rapporto Pioli-Kessie: “Pioli è quello che lo conosce meglio, perchè con lui è maturato. Il dubbio su di lui è legato alle motivazioni con cui tornerebbe, alle sue condizioni fisiche e mentali. Non so quanto possa volere d’ingaggio, però credo sappia che a Firenze non prenderebbe la luna.”

Su Pioli: “In Arabia ha colto l’occasione di guadagnare tanti soldi e di allenare Cristiano Ronaldo. Quando il Milan sfidava la Fiorentina, e lui allenava i rossoneri, faceva sempre trasparire un grande sentimento per i gigliati, anche per la Tragedia di Astori. Credo che ciò sia alla base della sua scelta di tornare a Firenze.”

Su Bennaccer: “Pioli lo stima molto ed è in uscita dal Milan. Rispetto a Kessie ha avuto problemi fisici importanti, ma arriverebbe meglio a livello di condizione: l’anno scorso ha chiuso molto bene la stagione a Marsiglia.”