Calamai: "Spalletti non verrà, Iachini può essere il traghettatore. In estate andava preso Ibra"

Queste le parole rilasciate dal giornalista sportivo Luca Calamai a Radio Bruno: "Mi rifiuto di credere che i viola non hanno un piano B dopo Montella, la società vorrebbe finire il campionato con lui...

Queste le parole rilasciate dal giornalista sportivo Luca Calamai a Radio Bruno: "Mi rifiuto di credere che i viola non hanno un piano B dopo Montella, la società vorrebbe finire il campionato con lui. Spalletti? Non andrà mai in viola, ha altre idee e 1 anno e mezzo ancora di contratto con l'Inter. L'unica soluzione di emergenza possibile è Beppe Iachini, sa salvare i club dalla retrocessione, è un tifoso viola sicuro accetterebbe di fare il traghettatore. L'errore la Fiorentina l'ha fatto in estate, doveva prendere Ibrahimovic, ad ora con Pedro e Vlahovic non abbiamo centravanti, sono molti giovani ancora. Va trovato un attaccante subito pronto che può aiutare immediatamente".