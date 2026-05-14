"Ibra non si vede da mesi. Ha dato consigli tattici a Fofana e Leao diversi da quelli di Allegri, è rottura totale"

Le rivelazioni di Monica Colombo scuotono il mondo rossonero: tensioni interne, correnti nello spogliatoio e futuro sempre più incerto

Dopo aver raccontato sul Corriere della Sera odierno dei rapporti ai minimi termini tra Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel club rossonero, la giornalista Monica Colombo è intervenuta al canale YouTube di Milan Vibes aggiungendo ulteriori dettagli su questa clamorosa rottura. Di seguito le sue parole:

"Tutto quello che sta succedendo intorno al Milan è piuttosto movimentato, anche l’ambiente squadra è per forza di cose scosso dopo quelle che sono le varie tensioni interne, quello che sta succedendo è che il Milan si divide in correnti e finché i risultati erano utili, la polvere era stata nascosta sotto il tappeto, poi antiche tensioni sono subite riaffiorate alla prima occasione invece".

Colombo ha poi proseguito così: "Da quanto mi risulta Ibrahimovic non si fa vedere da tre mesi negli spogliatoi a San Siro e Milanello, per appianarsi deve esserci un confronto tra lui e Allegri che nell’ultimo periodo non c’è mai stato: in questo momento i due non si parlano e andare avanti in questo modo non è possibile. C’è stato un punto di rottura per la scelta del terzo portiere da mettere in rosa l’anno prossimo, ma è solo stato un pretesto per far riaffiorare vecchie tensioni. Quando Allegri ha saputo dei contatti con Cassano, questo non ha aiutato, come non ha aiutato il fatto che Ibra abbia sentito Fofana e Leao dando loro consigli tattici diversi da quelli dati dal tecnico in allenamento".

Lo riporta tuttomercatoweb.com