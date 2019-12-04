La Fiorentina su Twitter lancia un messaggio di mercato per Ibrahimovic: "Non vediamo l'ora di riaverti in Italia"
Il Milan sembra il prossimo club di Zlatan Ibrahimovic ma anche Bologna e Napoli sperano nella scelta dello svedese. Chi è che spera insieme a loro? Beh dal messaggio inviato dal profilo twitter ingle...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 14:12
Il Milan sembra il prossimo club di Zlatan Ibrahimovic ma anche Bologna e Napoli sperano nella scelta dello svedese. Chi è che spera insieme a loro? Beh dal messaggio inviato dal profilo twitter inglese si iscrive alla corsa per lo svedese anche la Fiorentina. Ecco il tweet: "Non vediamo l'ora di riaverti in Italia Ibrahimovic".