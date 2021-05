Da Milano, il Milan vuole Vlahovic ma solo per fargli fare la panchina a Ibrahimovic. Difficile

Ecco quanto riporta Milan News riguardo Dusan Vlahovic e un possibile interessamento del club rossonero

“Il nome caldo che in questi giorni circola più spesso attorno ai rossoneri è quello del fresco campione d’Europa con il Chelsea, Olivier Giroud. La dirigenza del Milan ha pronto un contratto di 2 anni a 3,5 milioni di euro per il francese. Giroud quest’anno ha giocato con il suo club 31 partite, mettendo a segno 11 reti. Paolo Maldini vuole un rinforzo d’esperienza davanti in vista della Champions League dell’anno prossimo. Oltre a loro, c’è l’ipotesi di una terza prima punta, magari un giovane da far crescere al fianco degli esperti Ibrahimovic e Giroud. Qualora le prime punte fossero 3, non ci sarebbe – salvo clamorosi infortuni – la necessità di adattare Ante Rebic o Refael Leao al ruolo di prima punta, come più volte si è visto quest’anno. Gli altri obiettivi dei rossoneri, ma al momento sono più difficili da raggiungere, si chiamano Andrea Belotti del Torino e Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il titolare comunque, quando starà bene fisicamente, lo farà anche nella prossima stagione, Zlatan Ibrahimovic.”

NAZIONE, LA FIORENTINA VUOLE BOGA, IL SASSUOLO CHIEDE 23 MILIONI