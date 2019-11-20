Raiola è a Casa Milan per Ibrahimovic. Il campione svedese piace anche al Bologna e al Napoli

Il mercato non dorme mai, specialmente se a parametro zero c'è una stella come Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è da tempo seguito dal Bologna e piace anche al Napoli, ma la presenza di Mino Raiola a Ca...

Il mercato non dorme mai, specialmente se a parametro zero c'è una stella come Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è da tempo seguito dal Bologna e piace anche al Napoli, ma la presenza di Mino Raiola a Casa Milan ha scatenato le fantasie dei tifosi rossoneri, pronti a riaccogliere Zlatan dopo il biennio 2010-12. L'incontro tra l'agente, che sta per prendere la procura anche di Suso, e i vertici milanisti fa sognare il pubblico del Diavolo, che spera anche in un prolungamento contrattuale per Gianluigi Donnarumma.

Corrieredellosport.it