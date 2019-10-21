Ibrahimovic potrebbe tornare in Italia, ma non alla Fiorentina: ecco dove

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere ancora in Italia. Lui aspetta la chiamata di una big, ma intanto si è fatto vivo....

Zlatan Ibrahimovic, nonostante le 38 primavere sarà libero a gennaio e fa gola a mezza Serie A. Secondo Il Corriere dello Sport però finora ad attivarsi veramente è stato solo il Bologna, per bocca di Sinisa Mihajlovic, che ha un rapporto personale di amicizia con lo svedese. Il giocatore aspetta una big, ma la tentazione di chiudere la carriera in Italia è così forte, che potrebbe alla fine "accontentarsi" anche del Bologna.

La Fiorentina dal canto suo, per bocca di Pradè, ha già smentito qualsiasi interessamento a gennaio per lo svedese, considerando che in rosa ci sono già Pedro, Vlahovic e Boateng.