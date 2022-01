Retroscena Ibrahimovic ai tempi della Juventus: “Presi una crema vietata, Moggi non voleva rischiare”

Interessante retroscena raccontato da Ibrahimovic nel suo libro “Adrenalina” risalente ai tempi in cui giocava nella Juventus per una crema vietata che aveva utilizzato. Ecco cosa ha scritto il giocatore ex Juve adesso al Milan:

“Un giorno arriviamo allo stadio. So di giocare, invece mi comunicano che devo andare in tribuna. Neppure in panchina: in tribuna. Cosa succede? Nessuno sa darmi una spiegazione. Chiamo Mino: «Mino, dovevo giocare e mi hanno mandato in tribuna senza una motivazione. Prova a vedere se scopri qualcosa». Arriva Alessio Secco: «Zlatan, domani sei convocato». Il giorno dopo, Moggi mi spiega: «Ieri non hai giocato perché hai usato una crema e non ci hai informati». «Ma non c’entra con il calcio. Ho un problema di psoriasi alle braccia» spiego. «È una crema che mi hanno dato all’Ajax.» «Contiene cortisone. Tu devi dirci tutto quello che prendi. Noi dobbiamo sapere tutto, esattamente. Ti costa un’altra bella multa» sentenzia il boss. Leggo la cifra e sbalordisco ancora: «Per una crema?». «Se lo rifai, la multa raddoppia.» Forse era meglio tenersi la psoriasi. Alla Juve avevano il nervo scoperto sui farmaci, perché era in corso il processo per doping al dottor Agricola. Se, appena arrivato, avessero rintracciato nei miei test antidoping una sostanza vietata, per il club sarebbe stato un ritorno d’immagine devastante.”

