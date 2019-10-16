La Fiorentina pensa già al mercato di gennaio. Ibrahimovic e De Rossi sono le due idee

Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina è interessata a Zlatan Ibrahimovic e nuovamente a Daniele De Rossi. Il profilo dello svedese è sempre molto intrigante e tra qualche mese potrebbe rito...

A cura di Redazione Labaroviola 16 ottobre 2019 10:44

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