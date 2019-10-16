La Fiorentina pensa già al mercato di gennaio. Ibrahimovic e De Rossi sono le due idee
Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina è interessata a Zlatan Ibrahimovic e nuovamente a Daniele De Rossi. Il profilo dello svedese è sempre molto intrigante e tra qualche mese potrebbe rito...
Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina è interessata a Zlatan Ibrahimovic e nuovamente a Daniele De Rossi. Il profilo dello svedese è sempre molto intrigante e tra qualche mese potrebbe ritornare in Italia visto che il 31 dicembre gli scade il contratto con i LA Galaxy. Non è nuovo l'interesse di Pradè per l'ex Roma che sembra essere già al capolinea della sua esperienza al Boca Juniors. Questioni politiche legate al rapporto con la proprietà. De Rossi, potrebbe finire in anticipo la sua avventura in argentina e mettersi alla ricerca di una nuova squadra. Il ritorno in Italia non gli dispiacerebbe, anzi. Su di lui resta sicuramente vigile la Fiorentina.