Ibrahimovic torna in Svezia: Zlatan svela la sua nuova squadra sui social network

La maglia dell’Hammarby e il suo nome sulla schiena. Annuncio a sorpresa, in pieno stile Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese, dopo la separazione dai Los Angeles Galaxy, sembrerebbe aver deciso di tor...

La maglia dell’Hammarby e il suo nome sulla schiena. Annuncio a sorpresa, in pieno stile Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese, dopo la separazione dai Los Angeles Galaxy, sembrerebbe aver deciso di tornare in patria. Il video postato su Instagram infatti non lascia molto spazio alla fantasia. E se i tifosi del Milan speravano in un suo possibile ritorno in rossonero, sotto al post di Zlatan è pieno di cuori biancoverdi. La società al momento non conferma né smentisce la notizia che, in poco tempo, ha fatto il giro del web, com'è normale che sia quando c'è di mezzo Ibra. "È sorprendente, ma non posso dire altro", si è trincerato dietro queste parole l'addetto stampa del club. A quanto pare però, i vertici dell’Hammarby erano stati avvistati a Los Angeles lunedì scorso, proprio per trattare il trasferimento del centravanti 38enne. Nelle prossime ore si attende il comunicato ufficiale.

Tuttosport