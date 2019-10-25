"Commisso l'unico che ragiona come Agnelli in Italia. Ibra no alla Fiorentina per Ribery"

Questo un estratto di Enzo Bucchioni del suo editoriale su Tuttomercatoweb:"La Juventus è un esempio che funziona, nessuno può negarlo, e gli esempi positivi devono servire da traino a tutto il movime...

Questo un estratto di Enzo Bucchioni del suo editoriale su Tuttomercatoweb:

"La Juventus è un esempio che funziona, nessuno può negarlo, e gli esempi positivi devono servire da traino a tutto il movimento. Sembra un discorso banale e invece no. Guarda caso un ragionamento del genere in questi mesi l’ho sentito fare solo da Rocco Commisso, uno che è arrivato in Italia con una mentalità diversa, scevro da guerre di cortile, inimicizie e amicizie da cavalcare, centri di potere da privilegiare. Commisso, forte anche dell’esperienza degli sport americani ha detto semplicemente e banalmente che la strada intrapresa dalla Juventus è giusta per crescere e va in sostanza seguita. Non a caso è lo stadio la prima cosa che vuole fare, è già partito con il centro sportivo e sta riorganizzando la società Fiorentina.

Passando ai rumors di mercato, tiene banco Ibrahimovic che sapientemente guidato da Mino Raiola, sta cercando un futuro dal prossimo primo gennaio quando scadrà il contratto con i Galaxy. Vorrebbe tornare in Italia e De Laurentiis ha fiutato il colpo. Per Napoli l’effetto-Ibra sarebbe un’iniezione di energia pura. Sono convinto che anche a 38 anni, uno così, nel nostro campionato possa fare la differenza soprattutto perché a pilotarlo e gestirlo ci sarebbe uno come Ancelotti. Ma con i quattro milioni che Adl ha intenzione di investire e offrire, si prende oggi uno come Ibra abituato ad altre cifre? Dipende da quanta voglia ha il giocatore di rimettersi in gioco e alla sua età di confrontarsi di nuovo in un calcio vero. Ibra ama le sfide e certe sfide a volte non hanno prezzo. Del resto in Italia non vedo altre squadre adatte a Ibra. L’Inter s’è chiamata fuori. Conte è convinto di portare Lukaku ad altissimo livello, Lautaro sta esplodendo, il giovane Esposito ha davvero impressionato nell’esordio in Champions e se l’Italia cercava un centroavanti forse l’ha trovato. Poi c’è Sanchez che tornerà a gennaio e Ibra è uno che vuole giocare. Per il Bologna è un sogno, la Fiorentina ha già Ribery come over, ma il ciclone Ibra resta in agguato sul mercato di gennaio."