Ibrahimovic, tifosi scatenati sui social dopo il tweet viola, ma Commisso stoppa tutto, non arriverà

Il tweet di ieri del profilo ufficiale viola su Ibra ha scatenato un putiferio mediatico a Firenze. Come riporta Il Corriere Fiorentino, la maggior parte dei sostenitori ha iniziato a sognare a occhi...

Il tweet di ieri del profilo ufficiale viola su Ibra ha scatenato un putiferio mediatico a Firenze. Come riporta Il Corriere Fiorentino, la maggior parte dei sostenitori ha iniziato a sognare a occhi aperti, altrettanto scontato che l’idea fosse prettamente di marketing. Tweet ripreso ovunque, da utenti e testate internazionali, a spegnere gli entusiasmi però ci ha pensato Rocco Commisso: "Non arriverà a Firenze ci sono già io di vecchio", ha detto scherzando a Radio 24. Il sogno, dunque, è destinato a restare tale.