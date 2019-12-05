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Ibrahimovic, tifosi scatenati sui social dopo il tweet viola, ma Commisso stoppa tutto, non arriverà

Il tweet di ieri del profilo ufficiale viola su Ibra ha scatenato un putiferio mediatico a Firenze. Come riporta Il Corriere Fiorentino, la maggior parte dei sostenitori ha iniziato a sognare a occhi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2019 14:52
Ibrahimovic, tifosi scatenati sui social dopo il tweet viola, ma Commisso stoppa tutto, non arriverà -
Rassegna Stampa
Ibrahimovic
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Il tweet di ieri del profilo ufficiale viola su Ibra ha scatenato un putiferio mediatico a Firenze. Come riporta Il Corriere Fiorentino, la maggior parte dei sostenitori ha iniziato a sognare a occhi aperti, altrettanto scontato che l’idea fosse prettamente di marketing. Tweet ripreso ovunque, da utenti e testate internazionali, a spegnere gli entusiasmi però ci ha pensato Rocco Commisso: "Non arriverà a Firenze ci sono già io di vecchio", ha detto scherzando a Radio 24. Il sogno, dunque, è destinato a restare tale.

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