CorSport, Vlahovic deve trasformarsi nell’Ibrahimovic 2.0.: la Fiorentina crede fortemente in lui

Quasi cinquanta presenze in prima squadra con la Fiorentina, 43 in Serie A e 4 in Coppa Italia, e 9 gol complessivi. Dusan Vlahovic è pronto per l’esame di maturità, per prendersi quella continuità realizzativa di cui ha bisogno per trasformarsi in un bomber. È vero che rientrerà per ultimo al centro sportivo, con il primo allenamento utile in programma per giovedì, ma il gigante serbo farà di tutto per provare a salire in cattedra, con la missione di migliorare se stesso. Il club. dalla sua parte. I dirigenti hanno costruito una cortina attorno dopo gli errori commessi a Milano. Ora c’è da rispondere sul campo con l’unico linguaggio universale, fatto di giocate rapidi e imprevedibili, pure per dimostrare di essere pronto davvero a trasformarsi in un Ibrahimovic 2.0. Vuole farsi grande senza spettare ancora, prendersi tutto, presente e futuro, per farsi risorsa al quadrato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

