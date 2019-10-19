Ibrahimovic: "Se tornassi in Italia lo farei per vincere, voglio lo scudetto". La Fiorentina...
A La Gazzetta dello Sport ha parlato il bomber chiacchierato in orbita viola Zlatan Ibrahimovic: "Se tornassi in Italia, lo farei per vincere, voglio puntare allo scudetto". Tuttavia, nel resto dell'i...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2019 11:34
A La Gazzetta dello Sport ha parlato il bomber chiacchierato in orbita viola Zlatan Ibrahimovic: "Se tornassi in Italia, lo farei per vincere, voglio puntare allo scudetto". Tuttavia, nel resto dell'intervista ha parlato solo del Bologna dell'amico Mihajlovic e fatto capire che gli piacerebbe un arrivo ad Inter o Napoli. Dal suo canto anche Pradè aveva smentito un possibile arrivo di Ibra.