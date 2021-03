Ibrahimovic accelera il rientro, in campo già nella sfida in trasferta contro la Fiorentina

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicoola oggi, Ibrahimovic cerca l’accelerata che lo riporti in campo per la prossima partita di Europa League contro lo United. Ieri lo svedese ha continuato nel lavoro personalizzato e nelle terapie specifiche: è tutt’altro che scontato che possa tornare arruolabile per la gara con gli inglesi, ma è l’obiettivo che Zlatan si è posto. Subito il Manchester United, il Milan affronterà la Fiorentina, che sperava di non trovarsi contro lo svedese, ma verosilmente dovrà affrontare il numero 21 del Milan.

VIOLA PARK, LANCIATA UNA PETIZIONE DEI TIFOSI VIOLA DOPO IL RICORSO PRESENTATO DA ITALIA NOSTRA