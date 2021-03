(VIDEO) Il toccante ricordo di Ibrahimovic a Sanremo: “Voglio un applauso per Astori”

Ibrahimovic dopo la mezzanotte a sorpresa si collega con il Teatro Ariston di Sanremo. Prima e dopo aver parlato di Astori il bomber scherza con Amadeus, conduttore e direttore artistico: “Per noi è stata una partita difficile, ma alla fine è ok. Non toccare troppe cose, domani mi presento per controllare che è tutto a posto. Ama, ti vedo un po’ stanco, vai a letto, fai presentare a Elodie che è molto più brava di te”.

Un applauso per Davide Astori

E soprattutto ha voluto ricordare Astori, morto esattamente tre anni fa, era il 4 marzo 2018. Un momento indimenticabile per tutti gli appassionati di calcio. Queste le parole di Ibra: “Ama, scusa: voglio che facciamo un applauso a Davide Astori, è tre anni che non c’è più, ma è sempre con noi”.

