Ibrahimovic ha scelto il suo prossimo club: ritornerà al Milan. Si lavora sull'accordo economico

Secondo La Gazzetta dello Sport Zlatan Ibrahimovic ha scelto il suo prossimo club, sarà il Milan. Sarebbe questa la rivelazione che lo svedese ha fatto ai suoi amici. L'attaccante è legato alla città...

A cura di Redazione Labaroviola 10 dicembre 2019 15:00

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