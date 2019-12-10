Ibrahimovic ha scelto il suo prossimo club: ritornerà al Milan. Si lavora sull'accordo economico
Secondo La Gazzetta dello Sport Zlatan Ibrahimovic ha scelto il suo prossimo club, sarà il Milan. Sarebbe questa la rivelazione che lo svedese ha fatto ai suoi amici. L'attaccante è legato alla città...
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 15:00
Secondo La Gazzetta dello Sport Zlatan Ibrahimovic ha scelto il suo prossimo club, sarà il Milan. Sarebbe questa la rivelazione che lo svedese ha fatto ai suoi amici. L'attaccante è legato alla città di Milano. Ora serve trovare il giusto accordo economico, la prima offerta da 2 milioni di euro per i primi sei mesi, poi quattro per la stagione successiva in caso di rinnovo. Probabile l'inserimento di clausole legate ai risultati del club.