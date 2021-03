Al 9′ Milan in vantaggio a Firenze contro la Fiorentina. Ibrahimovic sblocca la gara, lancio di Kjaer, Martinez Quarta non sale in linea con gli altri difensori e lascia lo svedese, il quale non sbaglia a tu per tu con Dragowski.

