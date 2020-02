Queste le parole dell’ex arbitro Angelo Bonfrisco a Radio Sportiva: “Il gol di Ibra? Quando c’è un tocco di braccio da cui scaturisce una rete questa viene oggettivamente annullata. Per l’IFAB nessun gol deve essere viziato da un tocco di mano, lo scorso anno però sarebbe stato involontario. Giusta l’espulsione di Dalbert. Rigore per i viola? Il rigore ci sta, non è sufficiente toccare la palla per non far fallo sull’avversario. Il Var forse non è intervenuto perchè non è possibile valutare una spinta o perchè l’arbitro non ha fatto un chiaro ed evidente errore”.