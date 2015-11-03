Notizie Bonfrisco Fiorentina

Bonfrisco a RFV: "Il rigore su Bernardeschi c'è. Arrivano troppe informazioni agli arbitri"
27 ottobre 2025 18:32
L'arbitro Bonfrisco: "Tecnologia ha risolto il fuorigioco in Fiorentina-Juve, decisioni giuste"
14 febbraio 2023 09:32
L'ex arbitro Bonfrisco: "Confermare il rigore alla Lazio è incentivare alla simulazione"
29 giugno 2020 14:46
Bonfrisco: "Il rigore su Cutrone c'è. Gol di Ibra? Per l'IFAB la rete non deve essere viziata da un tocco di mano"
23 febbraio 2020 22:32
Bonfrisco: “Ieri casi eclatanti, poca personalità di arbitro e Var non usato al meglio"
25 settembre 2017 14:17
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