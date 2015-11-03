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Notizie Bonfrisco Fiorentina

Bonfrisco a RFV: "Il rigore su Bernardeschi c'è. Arrivano troppe informazioni agli arbitri"

27 ottobre 2025 18:32

L'arbitro Bonfrisco: "Tecnologia ha risolto il fuorigioco in Fiorentina-Juve, decisioni giuste"

14 febbraio 2023 09:32

L'ex arbitro Bonfrisco: "Confermare il rigore alla Lazio è incentivare alla simulazione"

29 giugno 2020 14:46

Bonfrisco: "Il rigore su Cutrone c'è. Gol di Ibra? Per l'IFAB la rete non deve essere viziata da un tocco di mano"

23 febbraio 2020 22:32

Bonfrisco: “Ieri casi eclatanti, poca personalità di arbitro e Var non usato al meglio"

25 settembre 2017 14:17

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