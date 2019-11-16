Bigon: "C’è una grande solidarietà umana di Ibrahimovic nei confronti di Mihajlovic. Prenderà in considerazione l'idea Bologna"

Il direttore sportivo del Bologna Bigon ha parlato a Sky Sport della possibilità di vedere l'attaccante Ibrahimovic al Bologna: "È una questione semplice, anche nella complessità di un’idea di questo...

Il direttore sportivo del Bologna Bigon ha parlato a Sky Sport della possibilità di vedere l'attaccante Ibrahimovic al Bologna: "È una questione semplice, anche nella complessità di un’idea di questo tipo. Il rapporto tra il nostro allenatore e Ibrahimovic è molto forte, si sono sentiti. C’è una grande solidarietà umana di Zlatan nei confronti di Mihajlovic: lo svedese ha dato la disponibilità di prendere in considerazione pure l’idea Bologna. Però è una scelta che spetterà a Ibra. Noi siamo affascinati da questa bella ipotesi e la nostra disponibilità è ovviamente più che positiva".

Fonte: Sky Sport