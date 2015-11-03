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Notizie Bigon Fiorentina

Bigon ricorda: "Inter-Samp come Fiorentina-Napoli di Coppa Italia, la partita ha rischiato di saltare"

31 ottobre 2022 12:42

Bigon: "C’è una grande solidarietà umana di Ibrahimovic nei confronti di Mihajlovic. Prenderà in considerazione l'idea Bologna"

16 novembre 2019 15:11

Corriere di Bologna, basteranno 2 milioni per portare via Ilicic dalla Fiorentina. Offerto ricco contratto allo sloveno

19 maggio 2017 11:28

Rossi si è offerto al Bologna, ma dal nuovo ds è gia arrivata una prima risposta...

09 giugno 2016 09:23

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