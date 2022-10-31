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Bigon ricorda: "Inter-Samp come Fiorentina-Napoli di Coppa Italia, la partita ha rischiato di saltare"

Bigon ha ricordato i fatti successi durante la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli di alcuni anni fa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2022 12:42
Bigon ricorda: "Inter-Samp come Fiorentina-Napoli di Coppa Italia, la partita ha rischiato di saltare" -
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Bigon ricorda: "Inter-Samp come Fiorentina-Napoli di Coppa Italia, la partita ha rischiato di saltare"

Ai microfoni di Radio Rai ha parlato l'ex allenatore del Napoli Alberto Bigon. Queste le sue parole sul fattaccio accaduto nella curva dell'Inter:

“La vicenda mi fa venire in mente quello che era accaduto in Fiorentina-Napoli di Coppa Italia. Successe un fatto simile e la Curva dei tifosi napoletani rischiò di far saltare la partita. Quel giorno è stato quello in cui fu ferito Ciro Esposito, tifoso azzurro che fu colpito da un’arma da fuoco e che morì dopo qualche giorno in ospedale. Questa volta a morire è stato Vittorio Boiocchi, il pluripregiudicato capo ultras dell’Inter.

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