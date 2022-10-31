Bigon ricorda: "Inter-Samp come Fiorentina-Napoli di Coppa Italia, la partita ha rischiato di saltare"

Bigon ha ricordato i fatti successi durante la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli di alcuni anni fa

Ai microfoni di Radio Rai ha parlato l'ex allenatore del Napoli Alberto Bigon. Queste le sue parole sul fattaccio accaduto nella curva dell'Inter:

“La vicenda mi fa venire in mente quello che era accaduto in Fiorentina-Napoli di Coppa Italia. Successe un fatto simile e la Curva dei tifosi napoletani rischiò di far saltare la partita. Quel giorno è stato quello in cui fu ferito Ciro Esposito, tifoso azzurro che fu colpito da un’arma da fuoco e che morì dopo qualche giorno in ospedale. Questa volta a morire è stato Vittorio Boiocchi, il pluripregiudicato capo ultras dell’Inter.

IL TIRRENO DEMOLISCE LA PRESTAZIONE DELL'ARBITRO MASSA

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