Corriere di Bologna, basteranno 2 milioni per portare via Ilicic dalla Fiorentina. Offerto ricco contratto allo sloveno
Il Bologna vuole portare Josip Ilicic nella sua squadra. Bigon con un ricchissimo contratto sfida tutta la concorrenza per il giocatore sloveno
A cura di Redazione Labaroviola
19 maggio 2017 11:28
Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, infatti, il direttore sportivo del club emiliano Riccardo Bigon ha offerto un contratto biennale con opzione sul terzo a Josip Ilicic, in scadenza nel 2018: 1,1 milioni all’anno al giocatore per battere la concorrenza di Sampdoria, Udinese e Atalanta. Secondo il quotidiano bolognese, basteranno 1,5/2 milioni per portarlo via dalla Fiorentina.