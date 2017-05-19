Labaro Viola

Corriere di Bologna, basteranno 2 milioni per portare via Ilicic dalla Fiorentina. Offerto ricco contratto allo sloveno

Il Bologna vuole portare Josip Ilicic nella sua squadra. Bigon con un ricchissimo contratto sfida tutta la concorrenza per il giocatore sloveno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2017 11:28
Corriere di Bologna, basteranno 2 milioni per portare via Ilicic dalla Fiorentina. Offerto ricco contratto allo sloveno - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Ilicic
Bologna
Bigon
Condividi

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, infatti, il direttore sportivo del club emiliano Riccardo Bigon ha offerto un contratto biennale con opzione sul terzo a Josip Ilicic, in scadenza nel 2018: 1,1 milioni all’anno al giocatore per battere la concorrenza di Sampdoria, Udinese e Atalanta. Secondo il quotidiano bolognese, basteranno 1,5/2 milioni per portarlo via dalla Fiorentina.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok