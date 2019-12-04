Graziani: "La Fiorentina deve prendere esempio dalla Lazio, serve più grinta. Ibra? Lo prenderei subito"
Queste le parole rilasciate da Ciccio Graziani, ex calciatore viola a Radio Bruno Toscana: "La Fiorentina deve prendere come esempio la Lazio. Vorrei vedere in campo una squadra con più grinta. Vlahov...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 18:37
Queste le parole rilasciate da Ciccio Graziani, ex calciatore viola a Radio Bruno Toscana: "La Fiorentina deve prendere come esempio la Lazio. Vorrei vedere in campo una squadra con più grinta. Vlahovic con me avrebbe giocato di più, perchè non metterlo invece di confermare sempre la coppia Ribéry-Chiesa? Boateng è un trequartista, non una prima punta. Pedro? Mi aspettavo di vederlo almeno 15' sul terreno di gioco. Ibrahimovic? Lo prenderei subito".