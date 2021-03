Prandelli: “Ribery? Gioca in un nuovo ruolo. Paragone Vlahovic-Ibrahimovic? Calma”

“Abbiamo lavorato bene questa settimana – ha detto Cesare Prandelli ai canali ufficiali della Fiorentina -, siamo concentrati. Pioli? sta lottando per il titolo, sarà arrabbiato e quindi ci aspetta un Milan pericoloso. Ibra? Su di lui verranno scritte pagine di storia. Nel Milan si è rimesso in discussione con la sua mentalità. Ribery? Si sente quando è in campo, gli auguro che possa ripetere le prestazioni delle ultime gare. Mi ha dato massima disponibilità, sta giocando in un nuovo ruolo. Paragonare Vlahovic ad Ibrahimovic? Calma, il ragazzo avrà una grande pressione. Lavora veramente tanto. Mi sento molto coinvolto, certe volte mi servirebbe più distacco. Amrabat? Problema dalla schiena, mi auguro che vada in panchina. Contento che Castrovilli e Biraghi siano stati convocati in Nazionale. Toni? Cerca sempre di sdrammatizzare, è stato un piacere rivederlo. Pazzini? Quando era ragazzino c’erano grandi aspettative nei suoi confronti. Un regalo per Barone? Lavora tutto il giorno, vorrei regalargli domani una vittoria”.

