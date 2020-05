Oggi La Nazione parla delle possibili trame di mercato che potrebbero legare la Fiorentina a Mino Raiola. Dopo la scorsa estate del fallimento della trattativa di Balotelli, lo sbarco in viola potrebbe essere quello di Bonaventura che a fine stagione si svincolerà dal Milan, su di lui è forte l’interesse del Torino. L’agente sta anche cercando di riportare in Italia, Kean, su di lui c’è la Roma… si potrebbe creare un giro per Kluivert, attenzione ai viola che hanno già un tavolo aperto per Florenzi e Spinazzola verso Firenze e Biraghi verso Roma. Cifre modiche quelle invece legate alla probabile trattativa con il Frosinone per Vitale. L’attenzione più alta gira intorno ad Ibrahimovic il suo futuro in rossonero è in bilico ma vorrebbe comunque restare in Italia. A fine stagione anche Balotelli cercherà una nuova casa.