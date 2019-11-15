Basile: "Ipotesi Ibra affascinante, ma ora serve altro.." Sullo stadio: "Entro dicembre novità.."

Il corrispondente del Corriere dello Sport e Repubblicadagli USA, Massimo Basile, ha parlato delle notizie relative al momento dell Fiorentina all'emittente Radio Bruno Toscana. Questo ciò che ha dett...

Il corrispondente del Corriere dello Sport e Repubblicadagli USA, Massimo Basile, ha parlato delle notizie relative al momento dell Fiorentina all'emittente Radio Bruno Toscana. Questo ciò che ha detto: "Ibrahimovic? Non mi sorprende il tweet di oggi datp personaggio che è, per come so espone. Quando arrivò a Los Angeles disse che in città c'era un re, Lebron e un Dio, Zlatan. Parliamo do in tipo che si atyeggia a spaccone ma spesso dice sempre delle cose molto sagge, ad esempio: dopo l'andata di Champions League con la vittoria del Barcellona sul Liverpool mi disse che sarebbe riuscito a qualificarsi Klopp ed, in effetti, aveva ragione. Il Milan prendendolo, ho letto, spenderebbe circa 60 milioni, il Bologna è in contatto perché è un grande amico di Mihajlovic, ma ancora non si è impegnato con loro. Fiorentina? Ha 38 anni, viene da due anni in America, sarebbe affascinante, ma lui ha giocato in tranquillità. Ai viola manca un calciatore da trequarti. Stadio?Mi aspetto novità decisive per lo stadio alla Mercafir entro dicembre, adesso sono tutti concentrati per dare il via ufficiale al progetto centro sportivo. Commisso è molto concreto, abbiamo imparato a conoscerlo, vuole stringere i tempi".