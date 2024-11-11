Corriere Fiorentino: “Kean, secondo gol alla Ibrahimovic. Fiorentina con grande solidità e flessibilità tattica”

Ieri la Fiorentina ha trovato spazi grazie alla rapidità di Kean

La Fiorentina sta vivendo un periodo straordinario, con sei vittorie consecutive contro squadre diverse come Milan, Verona, Lecce, Roma, Genoa e Torino. La squadra ha dimostrato di saper vincere in modi diversi: sia dominando gli avversari che soffrendo, ma sempre sfruttando la forma eccezionale del centravanti Moise Kean. Kean è un attaccante completo, capace di segnare in modi diversi e decisivo in ogni occasione.

Nell'ultima partita contro il Verona, nonostante le difficoltà tattiche di affrontare una squadra chiusa in difesa, la Fiorentina ha trovato spazio grazie agli errori iniziali degli avversari e alla rapidità di Kean. Dopo il primo gol, il Verona ha cercato di chiudersi, rendendo il match più difficile, ma la Fiorentina è riuscita a sbloccarlo grazie alle giocate del suo attaccante, che ha segnato anche un secondo gol alla Ibrahimovic.

La squadra viola dimostra grande solidità e flessibilità tattica, con un allenatore che sa adattarsi ai diversi scenari di gioco. Ora, con la pausa e una classifica da sogno in zona Champions, la Fiorentina può godersi un meritato riposo e prepararsi per le prossime sfide. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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