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Malcuit torna a disposizione di Iachini. Ancora fuori per infortunio Kokorin e Igor

Iachini primo ad arrivare ai Campini. Ancora indisponibili Igor e Kokorin. Domenica a Firenze arriva l'Atalanta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2021 16:20
Malcuit torna a disposizione di Iachini. Ancora fuori per infortunio Kokorin e Igor - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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EMPOLI, ITALY - NOVEMBER 11: Giuseppe Iachini manager of Empoli FC looks on during the Serie A match between Empoli and Udinese at Stadio Carlo Castellani on November 11, 2018 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

I viola proseguono la preparazione in vista della gara casalinga contro l’Atalanta. Da quanto si aprende da Radio Bruno, l’allenamento odierno è iniziato alle ore 10:30 circa ed è tornato a disposizione Kevin Malcuit. Continua invece l'indisponibilità di Igor e Kokorin. Iachini è stato il primo ad arrivare ai Campini. La squadra domani sarà di nuovo in campo per gli allenamenti. Domenica sera alle ore 20:45, stadio Artemio Franchi, c'è Fiorentina-Atalanta.

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