Partner Vlahovic, chi al posto di Ribery? Callejon e Kouame i duellanti ma occhio a Eysseric

Partner di Vlahovic cercasi disperatamente. La sfida di Iachini in questa settimana è trovare la soluzione migliore per sostituire Ribery squalificato. La sensazione è che il casting dei pretendenti possa andare avanti per giorni, forse fino all’immediata vigilia con Callejon e Kouame nelle vesti di duellanti principali ed Eysseric, terzo incomodo. Quella fra Callejon e Kouame ha il sapore di una competizione fra illusi-delusi, pronti a mettersi di nuovo in evidenza. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NAZIONALI, OGGI NUOVO GIRO DI TAMPONI PER I CINQUE VIOLA, NEL POMERIGGIO ARRIVERANNO I RISULTATI