Nazionali, oggi nuovo giro di tamponi per i cinque viola, nel pomeriggio arriveranno i risultati

Nuovo giro di tamponi oggi per i giocatori della Fiorentina che sono stati convocati nei giorni scorsi dalle varie Nazionali. Massima attenzione per i violazzurri Biraghi e Castrovilli visti i tanti contagiati reduci dagli impegni dell’Italia ma ci saranno i test anche per i serbi Milenkovic e Vlahovic così come per Amrabat. Saranno sottoposti tutti e cinque a tampone questa mattina presto e così nel pomeriggio di oggi i risultati saranno già noti, nella speranza che venga di nuovo ribadita la negatività. Lo riporta il Corriere dello Sport.

